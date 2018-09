Faits-divers Alcool, stupéfiants, vitesse...25 permis retirés sur le champ ce week-end

Comme tous les week-ends, les forces de l’ordre ont procédé à des opérations de contrôles routiers. Les motocyclistes de l'EDSR et des interventions des unités en matière de police de la route, ont constaté 96 infractions dont 91 génératrices d'accidents graves, le tiers de ces faits relevant des conduites addictives. 25 permis ont été retirés sur le champ.



Sur les 22 conduites sous l'emprise de l'alcool dont 13 délictuelles, les militaires ont relevé l’inconscience de cet automobiliste contrôlé, à 19h30 samedi à La Rivière St-Louis, avec près de 3 grammes par litre de sang.



Les patrouilles d'astreinte ont été engagées sur 15 accidents de la circulation dont neuf impliquant un usager de la route alcoolisé. Deux autres interventions des gendarmes de St-Gilles et de l’Entre-Deux ont également permis de constater l'alcoolisation de deux conducteurs dont la conduite dangereuse avait été signalée. "Fort heureusement, aucun blessé grave n'est à déplorer ce week-end".



"Les routes réunionnaises ont été le théâtre de nombreuses infractions comportementales qui ont généré de trop nombreux accidents liés à l'alcool", déplore l'EDSR. 13 conduites après usage de stupéfiants et 10 dépassements de la vitesse avec interception dont une supérieure à 40 km/h sur la RN2 de St-Benoît , ont été constatés.



Du côté de la Police, les 23 opérations de sécurisation ont permis de relever 86 infractions dont 16 délits. Les 100 fonctionnaires de police mobilisés ont notamment relevé 2 conduites sous l'empire d'un état alcoolique avec des taux de 0,74 et 1,14 mg/l d'air expiré, 6 défauts d'assurance, 5 défauts de permis de conduire et 1 refus d'obtempérer.





