A la Une . Alcool, stupéfiants, vitesse : 205 infractions relevées, 16 permis retirés

Les gendarmes ont procédé au retrait de 16 permis ce week-end, lors de contrôles routiers réalisés sur les routes de l'île. Alcool, stupéfiants et vitesse ont une nouvelle fois fait partie des infractions relevées. Par M.A - Publié le Lundi 18 Janvier 2021 à 07:30 | Lu 458 fois

Alcool et volant ont encore fait partie des infractions constatées par la gendarmerie ce week-end. Les gendarmes ont ainsi retiré trois permis à Bras-Panon, où un contrôle a été réalisé samedi soir. Deux avaient consommé des stupéfiants, l'autre conduisait avec 0,47 mg/l.



Le lendemain, dans l'après-midi,à Langevin, trois autres conduites sous stupéfiants (zamal) ont été matérialisées par procès-verbaux. Par ailleurs, un automobiliste a été contrôlé alors qu'il circulait sans permis et sans assurance. L'enquête a démontré que l'individu se trouvait en état de récidive légale. Il a été placé en garde à vue; sa voiture en fourrière.



D'autres infractions ont été constatées par les motocyclistes qui ont réalisé 28 services et constatés 201 infractions. Au total, 16 permis ont été retirés et sept véhicules ont été immobilisés en fourrière. Les gendarmes ont relevés sept alcoolémies (dont les deux délictuelles), 15 conduites sous stupéfiants et un refus d'obtempérer qui reste en cours d'identification.



126 vitesses excessives ont aussi été constatées par contrôle sanction automatisé, ainsi qu'un excès avec interception. À relever également : cinq contravention pour usage d'un distracteur au volant (téléphone notamment), 11 défauts de ceinture, et 2 émissions anormales de fumées.



Quatre infractions supplémentaires ont été relevées par les forces de police, dont deux délits : un défaut de permis de conduire et un refus d'obtempérer.