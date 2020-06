A la Une . Alcool, stupéfiants, excès de vitesse...14 permis retirés par les gendarmes ce week-end

Comme chaque week-end, les effectifs de la gendarmerie nationale se sont mobilisés pour lutter contre l’insécurité routière. Au total, 74 infractions, 14 rétentions, 4 mises en fourrière et 3 refus d'obtempérer ont été enregistrés. Par Christelle Boyer - Publié le Lundi 8 Juin 2020 à 07:58 | Lu 575 fois

Dans la nuit de samedi à dimanche, les motocyclistes des brigades motorisées de Saint-Paul et Rivière Saint-Louis, aidés la brigade de Saint-Leu, ont mené une opération de contrôles de conduites addictives de 19 à 23 h. Trois automobilistes ont été contrôlés positifs à l'alcoolémie dont un à 0.86 mg/l. Outre le permis de conduire qu'il a dû laisser aux gendarmes, son automobile a été placée en fourrière.



A Sainte-Marie, la BMO de St-Benoit a relevé une conduite sous l’emprise de l’alcool, 2 défauts d'assurance, un dépassement de la vitesse et un usage de téléphone. Deux automobilistes ont refusé d'obtempérer aux injonctions d'arrêt des forces de l'ordre. Identifiés, il ressort de l'enquête qu'un conduisait sans permis de conduire et l'autre était en annulation du même document.



Dimanche matin, en service de contrôle de la vitesse sur la RN 2 commune de Bras-Panon, les motards de Saint-Benoît ont intercepté le conducteur d'une voiture contrôlé à 141 km/h au lieu des 110 autorisés. Le dépistage des drogues révèlera que l'intéressé avait consommé du cannabis et de la cocaïne. Son permis a été retiré sur le champ.



A Saint-Louis, les motards de Rivière Saint-Louis ont contrôlé un automobiliste en défaut de permis. Sa voiture n’était pas assurée et le contrôle technique périmé depuis 2018. De plus, le dépistage des produits stupéfiants s'est révélé positif au cannabis. Son automobile a été placée en fourrière.





