A la Une . Alcool et violence : il frappe le visage de sa compagne avec un casque de moto

Lorsque Yannis V. boit, c’est-à-dire tous les jours en sortant du travail, il s’énerve et frappe la mère de ses trois enfants. Sur le visage de préférence. Par Isabelle Serre - Publié le Lundi 25 Juillet 2022 à 19:41

L’ouvrier docker devait comparaître devant le tribunal correctionnel pour des violences sur madame. Violences commises en avril dernier. En attendant son procès, il avait été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d’entrer en contact avec elle. Mais le week-end dernier, de nouveaux faits de violence se sont produits. « Vous buvez, vous vous énervez et vous frappez », résume le président. Lorsque Yannis V. entre dans la salle d’audience, sa compagne se met immédiatement à pleurer. Le prévenu de 33 ans s’installe à la barre, jean noir et tee-shirt blanc froissé, avec un flegme qui frise l’insolence.

Dans le répertoire de son téléphone, c'est "Femme", ou pire.....



En avril dernier, le mis en cause était rentré chez lui alcoolisé, comme souvent. Il avait demandé une relation sexuelle à sa concubine avec qui il vit en couple depuis 15 ans. Son refus lui avait valu une gifle. L’incident violent s’était produit sur le matelas sur lequel ils dormaient à trois, avec leur plus jeune enfant, dans le salon du domicile portois. Alors que le marmaille avait été conduit dans la chambre d’un de ses frères et sœurs, Yannis avait réitéré. Devant un nouveau refus, il avait mordu sa victime au coin du nez. Six ou sept gifles avaient été reçues le temps que les forces de l’ordre interviennent. De multiples violences ont émaillé le quotidien du couple, toutes n’ont pas fait l’objet d’une plainte comme ces coups de casque de moto reçus à la tête qui avaient empêché la concubine d’assister au baptême d’un de ses rejetons. A l’issue de son placement sous contrôle judiciaire, Yannis V. est retourné tout de suite au domicile où il avait interdiction de se rendre.

Le week-end dernier, lors d’une soirée d’anniversaire, les violences ont repris sans que personne ne sache vraiment à quoi elles sont dues. Toujours est-il que la malheureuse a reçu, cette fois-ci, un coup de fourchette au front. Une plaie de 2.5cm et trois points de suture peuvent aujourd’hui en témoigner. « Vous tentez à chaque fois de porter atteinte à l’intégrité de madame. Pour vous c’est un objet. D’ailleurs, dans le répertoire de votre téléphone, elle est inscrite au nom de « femme ». Et sur Messenger « Grosse conne », déplore le procureur de la République. 3 ans, dont 1 avec sursis probatoire, ont été proposés au tribunal. Celui-ci a condamné Yannis V. à 3 ans de prison, dont 18 mois avec sursis probatoire, une obligation de travail et de soins, une interdiction de contact avec la victime et de paraître au domicile. Le trentenaire dort en prison.