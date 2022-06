A la Une .. Alcool et stupéfiants au volant : 10 conducteurs perdent leur permis lors de la soirée du Grand Boucan

Dix délinquants routiers ont fait l’objet d’une rétention immédiate de leur permis de conduire au cours de la soirée du Grand Boucan Par N.P - Publié le Lundi 27 Juin 2022 à 12:01

Au cours de la soirée du Grand Boucan, les motocyclistes de la brigade mobile de Saint-Paul et de la Rivière-St-Louis, appuyés par les personnels de la réserve opérationnelle, ont réalisé un contrôle des flux ayant pour objectif la recherche des conduites addictives, sur le secteur de la Saline-les-Bains et Saint-Paul, de 22 h à 2 h.



Au cours de cette opération, 21 infractions ont été constatées dont 16 conduites sous l’empire d’un état alcoolique, 2 sous l’emprise de stupéfiants, ainsi que 2 défauts de permis de conduire et 1 défaut d’assurance.



"10 des délinquants routiers ont fait l’objet d’une rétention immédiate de leur permis de conduire et 5 ont vu leur véhicule partir en fourrière", rapporte la gendarmerie.