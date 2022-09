A la Une . Alcool et grossesse : La passion BD et manga pour lutter contre le SAF

S’inscrivant dans le mois de la sensibilisation au Syndrome d’Alcoolisation Fœtale, l’événement passion BD et Manga se tiendra le 4 septembre prochain. Une journée sur un thème sérieux et méconnu, mais qui se déroulera dans la joie et la bonne humeur sur la plage de l’étang salé. Une manifestation portée entre autres par des dessinateurs de La Réunion. Par Nicolas Limbé - Publié le Jeudi 1 Septembre 2022 à 11:00

Au programme, des dédicaces avec les dessinateurs réunionnais comme T.M., Piment zoiseaux, Staark, Giovannoni ou encore Le Cri du Margouillat. Venus du bassin de l’océan Indien, des illustrateurs malgaches ou encore d’Afrique du Sud se déplaceront aussi.

Qui dit évènement manga, dit concours de cosplay forcément ! Sortez vos meilleurs déguisements faits maison.



La liste d’activités est longue pour cette journée de sensibilisation : quiz, animations musicales, customisation de chaussures. Pour accompagner toutes ces festivités bien sûr, un stand servira des cocktails... sans alcool bien sûr !



L’événement qui prendra lieu de 8h30 à 17h/18h est organisé par l’association SAF OI, Matsuri péï, Visual Yami et la Voie des Bulles.