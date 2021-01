A la Une . Alcool et drogue au volant: Le bilan de contrôles routiers dans l'Est

Les gendarmes de l'Escadron départemental de la Sécurité routière détaillent les résultats de leurs opérations de prévention routière menées hier et aujourd'hui à Sainte-Suzanne et Sainte-Anne. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 7 Janvier 2021 à 18:45 | Lu 362 fois

Le point de l'Escadron départemental de la Sécurité routière



En réponse à l'accidentologie sur nos routes réunionnaises, Les motocyclistes de la Brigade motorisée de Saint-Benoît ont assuré hier après-midi de 14 à 16 heures sur la RN 2002 quartier Français, commune de Sainte Suzanne un service de lutte contre l'insécurité routière. Au cours de ce service, 14 infractions ont été relevées, parmi lesquelles 8 usages de téléphone tenu en main, 2 non respect de la signalisation "stop" et 3 non port de gants par des cyclomotoristes. Le pilote d'un scooter contrôlé en raison du non port de gants est dépisté positif à l'alcoolémie. Le taux affiché par l'éthylomètre est de 1,48 milligrammes d'alcool par litre d'air expiré. Son deux-roues est immédiatement immobilisé et placé en fourrière.



Poursuivant leur action pour sécuriser les axes, les mêmes motocyclistes ont mené ce jour de 15 à 17 heures, en agglomération de Sainte-Anne commune de Saint-Benoit, une opération axée sur la recherche des conduites addictives. 7 infractions sont constatées dont 4 délictuelles. Un automobiliste est dépisté positif aux tests de drogue. L'enquête démontre qu'il se trouve en état de récidive légale, son permis de conduire est retiré immédiatement et sa voiture placée en fourrière. Par ailleurs le conducteur d'une automobile est contrôlé positif à l'alcoolémie avec un taux contraventionnel. Il s'avère qu'il conduisait malgré une annulation administrative de son permis de conduire pour solde nul de points; de plus la voiture n'était pas assurée. S'ajoute à ce bilan, une conduite sous l'emprise de l'alcool avec un taux de 0.80 milligrammes d'alcool, le conducteur a restitué son permis de conduire et sa voiture placée en fourrière. Une conduite avec un permis non valide (non prorogé) et le non port de la ceinture de sécurité par un mineur concluent les résultats de ce service.



Depuis le 1er janvier, les gendarmes sont intervenus sur les lieux de 4 accidents de la circulation provoquant la mort de 2 personnes, toutes deux jeunes pilotes de deux-roues. Un appel à la prudence est lancé en cette période de vacances, où l'attention est relâchée.