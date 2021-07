A la Une . Alcool et drogue au volant : Contrôles à Duparc samedi soir

Les gendarmes étaient présents samedi soir sur le parking du centre commercial de Duparc à Sainte-Marie où se tient régulièrement la "pousse son". Par Régis Labrousse et Baradi Siva - Publié le Dimanche 18 Juillet 2021 à 07:19

20 Gendarmes dont le commandant de compagnie de la gendarmerie de Saint-Benoît ont mené une opération de prévention routière sur la zone commerciale de Duparc samedi soir.



16 infractions ont été relevées dont 4 conduites sous l'emprise de l'alcool et 2 conduites sous l'effet de stupéfiants. 2 conducteurs concernés par une suspension de permis de conduire ont aussi été interceptés.