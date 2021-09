A la Une . Alcool au volant : Sa compagne se dénonce pour lui éviter la prison

L'audience de comparution immédiate de ce lundi 13 septembre s'est déroulée sur le thème des violences, conjugales ou non, mais sur fond d'alcool. Un dossier sortait pourtant du lot, il y avait de l'alcool certes, mais cette fois au volant et sans permis. Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 14 Septembre 2021 à 16:01

Cyril R., 34 ans, est de ceux qui ont du mal à assimiler les choses, notamment les avertissements de la justice. Il comparaissait ce lundi après avoir demandé un délai pour préparer sa défense il y a quatre semaines, le 9 août.



Nous sommes le 6 août à Saint-André, une femme se dénonce. Elle dit être la conductrice qui a eu un accident de la circulation. Pas nés de la dernière pluie, les policiers sentent le coup foireux et parviennent à obtenir la vraie version.



Son compagnon a pris sournoisement les clés de la voiture de sa belle-mère pendant qu'elle dort. Il part soi-disant acheter des médicaments et provoque un accident. La voiture est immobilisée, les deux Airbags sont déclenchés. La police intervient. Les hommes du commissariat de Saint-André se rendent compte de l'haleine fortement alcoolisée de l'homme présent sur les lieux. Il teint des propos incohérents et refuse tout contrôle, que ce soit des stupéfiants ou d'alcool.



Qu'à cela ne tienne, il est interpellé et placé en garde à vue. La suite est ubuesque. Son casier porte mention de 15 condamnations dont neuf à signifier - il ne s'est pas présenté aux audiences - la plupart pour des faits de conduite sans permis et sous l'empire d'un état alcoolique. Il sort de détention en avril 2021 pour les mêmes faits !



"Je suis consternée et démunie par le nombre de délits routiers de monsieur depuis 2010", s'exclame la procureure qui requiert 15 mois de prison avec le maintien en détention. Reconnu coupable, Cyril R. retourne en prison pour 15 mois.



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité