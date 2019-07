Alcool au volant: "La palme de l'irresponsabilité" à un jeune conducteur récidiviste

Les forces de l'ordre toujours mobilisées contre l'insécurité routière ont constaté durant ce week-end 67 infractions dont 46 génératrices d'accidents graves. 5 permis de conduire ont été retirés.



Neuf conducteurs circulaient sous l'emprise de l'alcool dont quatre avec une alcoolémie délictuelles (taux supérieur à 0.40 mg par litre d'air expiré). Un automobiliste contrôlé avec un taux de 0.62 mg/litre.



Ont également été enregistrés : 1 conduite après avoir fait usage de produits stupéfiants; 16 excès de vitesse avec interception; 3 conduite sans permis ou avec permis annulé, suspendu; 1 refus de se soumettre aux vérifications concernant l'alcool;1 refus d'obtempérer, conducteur identifié; 3 défauts d'assurance; 7 infractions aux règles de priorité; 17 usages du téléphone en conduisant; 2 non-port de ceinture et 1 non-port du casque.



Une opération de contrôle des conduites addictives a été menée de 19 à 23 heures à Saint-Louis samedi soir par les gendarmes de la brigade locale renforcés par leurs collègues de la brigade motorisée de Rivière Saint-Louis. 2 conduites sous emprises alcool délictuelles et 2 conduites après avoir fait usage de produits stupéfiants, 2 défauts de permis et 1 défaut d'assurance, ont été constatés par les gendarmes. "La palme de l'irresponsabilité revient à ce jeune conducteur "en apprentissage" contrôlé avec un taux de 0.57 mg/l au lieu de 0.10 mg pour cette catégorie d'usager, déjà contrôlé il y a peu de temps pour une alcoolémie contraventionnelle". Il s'est vu retirer le permis sur le champ.