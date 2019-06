Alcool au volant: "Avec tout ce système de retrait de points, ça donne pas envie de passer le permis"

Salami.I à 33 ans. Il carbure au cannabis, à la coke et aux amphétamines. Il prétend avoir eu une enfance malheureuse à cause de son prénom. Epileptique, il n'a fort heureusement pas de crise lorsqu'il se drogue. D'ailleurs il est sous traitement de Rivotril pour sa maladie, avec 15 gouttes trois fois par jour. Il préfère donc ne pas boire.



Le 13 juin dernier, il est contrôlé par les gendarmes à Bras Panon dans un véhicule ne lui appartenant pas, sans permis, sans assurance et positif au test salivaire de dépistage de drogue. Alors qu'il est en récidive pour ces faits, il est fait état de 15 mentions à son casier. Il ira même par avouer en garde à vue concernant le permis : "avec tout ce système de retrait de points, ça donne pas envie de le passer".



Il explique devoir se marier le mois prochain en métropole, le juge l'empêchera finalement de prononcer ses voeux. Si la procureure requiert 8 mois ferme avec mandat de dépôt, le juge prononce une peine de 6 mois avec exécution immédiate.