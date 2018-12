Alcool au volant: "Aret ek sa", des affiches de sensibilisation créées par des lycéens

À l’approche des fêtes de fin d’année, le préfet de La Réunion lance une campagne de sensibilisation sur les risques d’accidents graves liés à la conduite sous l’emprise de l’alcool du 17 au 31 décembre 2018.



Des affiches de 4mX3m seront visibles dans chaque grande ville de l’île. Ce sont deux classes du lycée Jean Perrin à Saint-André, qui ont conçu plusieurs projets d’affiches en 2016, dans le cadre d’un projet pédagogique, dont celle qui illustrera la campagne de 2018. Des messages de rappel seront également diffusés sur la route via les panneaux à message variable du conseil régional.



Cette campagne en partenariat avec le comité des assureurs de La Réunion et le lycée Jean Perrin a pour but de rappeler les dangers de l'alcool au volant ou au guidon. Elle a un double objectif :

• inciter les conducteurs à désigner un « Sam » avant de sortir. Sam, c’est le conducteur désigné qui s’engage à ne pas boire et à ramener ses proches après un moment festif.

• sensibiliser les familles et amis à la nécessité de veiller à l’état d’alcoolémie de leurs proches qui s’apprêtent à reprendre la route.



Depuis le début de l’année 2018, 13 personnes ont été tuées sur les routes réunionnaises dans un accident sous l’emprise de l’alcool et 1774 permis de conduire ont été suspendus.



"Adopter une conduite responsable reste le meilleur moyen d’éviter des drames", rappelle la préfecture.