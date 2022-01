Alcool : Quand une entreprise péi fait sa pub en toute illégalité sur les réseaux

Un magasin de vente d’alcool en ligne réunionnais semble avoir misé sa stratégie digitale sur un cocktail mêlant boissons alcoolisées et femmes pour la promotion des produits.



Des filles et de l'alcool



Sur une photo, une jeune femme en maillot de bain pose à côté d’une bouteille. Un autre cliché dévoile une jeune femme souriante assise devant une bouteille du catalogue du magasin, tandis que sur la photo suivante on découvre une bouteille tenue entre les jambes d’une autre femme.



Le texte qui accompagne les photos reste sobre, détaillant le produit tout en incitant à l’achat : “Achetez le ***** et faites sensation lors de votre prochaine soirée ! "



Sur l’ensemble de ces publications, la mention "L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération" n'apparaît pas.



Une pratique illégale



Cette promotion pour de l’alcool n’est pas légale, explique Me Loriane Zeini, avocate du barreau de Saint-Denis.



“Ces publications contreviennent très clairement à la loi au regard du contenu de la publicité d'une part et de l'absence de message de caractère sanitaire d'autre part “.



La publicité sur l’alcool est une pratique strictement encadrée par la loi Evin. La communication sur internet est autorisée mais doit suivre plusieurs règles.



La publicité ne peut comporter d'autres éléments que ceux expressément listés à l’article L3323-4 du Code de la santé publique (à savoir notamment l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l'adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d'élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit).



Dès lors que le message comporte d'autres éléments et notamment des références visuelles et des images qui dépassent ce qui est strictement nécessaire à la promotion des produits et inhérent à la démarche publicitaire proprement dite, la publicité est considérée comme incitative à la consommation et, par conséquent, illégale.



En l’espèce, c’est très clairement le cas puisque les photographies de femmes en tenue suggestive sont totalement étrangères au cadre autorisé par la loi.



Par ailleurs, la publicité doit en tout état de cause être assortie d'un message à caractère sanitaire : "L'abus d'alcool est dangereux pour la santé", ce qui n'est pas le cas. “Dans ces circonstances, ces publications sont clairement illégales et constituent un trouble manifestement illicite”, résume l’avocate.



“Un sexisme archaïque”



L’Union des Femmes Réunionnaises réagit et “condamne fermement l’utilisation d’une image dégradante de la femme" :



"À l’heure où les ravages du sexisme et de l’infériorisation des femmes- nourrissant la culture du viol et de la violence de genre- ne sont plus à démontrer, nous sommes consternées de voir un magasin réunionnais de vente d’alcool utiliser des jeunes femmes dénudées, dont parfois on ne voit même pas la tête, placées dans des poses suggestives avec des bouteilles d’alcool… Montrer une bouteille mise entre les jambes d’une femme n’est pas un argument de vente, c’est une banalisation de l’objectification des femmes.



Les femmes ne sont pas des objets sans tête, des corps destinés au commerce et au plaisir des hommes. Elles méritent d’être justement représentées. Les mentalités évoluent, et nous sommes fatiguées de voir que certains publicitaires n’ont pas encore trouvé à se renouveler et exploitent jusqu’à épuisement les filons éculés d’un sexisme archaïque.

Cette publicité sur Instagram ne contient pas la mention « l’abus d’alcool est dangereux pour la santé ». A ce manque s’ajoute : « la propagation du sexisme est dangereux pour la sécurité de toutes les femmes ».