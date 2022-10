A la Une . Alcool : 80% des addictions s'installent avant les 18 ans

Top départ pour la semaine des journées sans alcool. Pour le démarrage de cette cinquième édition, le docteur David Mété, chef du service addictologie du CHU Nord, a rappelé le difficile combat contre les addictions. Par Maxime Bonnet - Publié le Lundi 3 Octobre 2022 à 14:32

Avec près de 116 accidents sur nos routes liés à l'alcool, dont 17 mortels en 2021, et plus de 450 morts chaque année, la consommation d'alcool est largement identifiée comme un problème de société dans notre île.



Pour limiter ses effets, la prévention joue un rôle important, particulièrement chez les jeunes. Ils sont d'ailleurs le public cible de cette 5e semaine des journées sans alcool, qui se tient jusqu’au 8 octobre. Si l'alcool est ciblé, toutes les autres conduites addictives sont également pointées.

Faire de la prévention auprès des jeunes



"Il n'y a pas de fatalité sur ces questions, mais il faut du courage politique pour faire bouger les choses", souligne David Mété, chef du service addictologie au CHU Réunion. Les études soulignent de 80% des addictions s'installent avant les 18 ans, d'où l'importance de la prévention auprès des jeunes. Voilà pourquoi de nombreuses actions sont déjà prévues dans des établissements scolaires de l'île. Pour la quatrième édition, ce sont ne pas moins de 2500 jeunes qui avaient été sensibilisés.



"Je suis très content de voir que cela prend de l'importance d'année en année. Le challenge pour les prochaines années, c'est de généraliser ces actions à l'échelle de l'île", ajoute David Mété.



Ce mercredi, le parrain de cette édition 2022, l'artiste Mathias Vienne, va même enregistrer à la Cité des Arts une chanson spécialement écrite pour l'occasion. "Elle s'appelle "Mon lumière", et je veux proposer à tous ceux qui le souhaitent de venir ajouter leur voix. L'objectif, c'est d'avoir une œuvre collective", explique le musicien.

8 000 patients en addictologie traités depuis 2007



Comme le rappelle Lionel Calenge, le directeur général du CHU, la prévention est l'une des quatre missions du CHU. "On voit une montée en compétences au fil des ans. Cela va des consultations externes jusqu'aux sevrages complexes. L'addictologie est désormais une spécialité à part entière, et depuis sa création en 2007, le service a traité plus de 8 000 patients", souligne le directeur général.



Également présents pour le lancement de cette semaine de sensibilisation, les députés Philippe Naillet et Frédéric Maillot ont tenu à saluer l'engagement des bénévoles. L'occasion de rappeler que la lutte passe aussi par de nouvelles législations. "On voit le poids de ce qu'on a en face de nous quand on essaye de changer les choses. Le combat doit se mener partout", explique Philippe Naillet. Le député réunionnais propose ainsi une taxe spéciale sur les bières fortes vendues à l'unité.



Cette semaine aura comme point d'orgue le village de la prévention, avec une vingtaine d'associations ce vendredi au Jardin de l'État, puis une marche blanche samedi jusqu'à la préfecture. Une motion y sera déposée pour que l'État renforce sa politique contre l'alcool.