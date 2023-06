A la Une .

Alchad Mooland fait rouler son assurance moto "adaptée" au VivaTech

Il fallait y penser ! La formule consacrée vaut aussi bien pour les objets innovants du quotidien que pour les prestations de service. Celui des assurances n’y échappe pas et c’est simplement en discutant avec des motards que Alchad Mooland et son associé ont eu l’idée de créer une assurance adaptée à l’usage qu'en fait un propriétaire de deux-roues. June Care est donc née de cette volonté de proposer une prestation à la carte, en fonction du nombre de kilomètres parcourus. C’est ce concept que le jeune Réunionnais est venu exposer au VivaTech de Paris qui se tient jusqu’à samedi. Il nous explique l’origine de son projet et le choix du nom de sa société d'assurance.