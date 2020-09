zinfos-moris.com Alain Malherbe prévient «Le peuple n'acceptera pas des arguments comme ‘erreur humaine’ ou ‘erreur de pilotage’»

Alain Malherbe, directeur général d’Island Maritime Services, ayant 43 ans de métier dans l’industrie maritime comme agent maritime et affréteur, jette un pavé dans la mare. Par E. Moris - Publié le Mardi 1 Septembre 2020 à 17:49 | Lu 82 fois





Les zones d’ombre qui entourent l’échouement du MV Wakashio, l'interpelle et cette fois-ci c'est face à un nouveau drame lié indirectement au vraquier qu'il monte une nouvelle au créneau.



Le remorqueur Sir Gaëtan Duval a coulé au large de Poudre-d'Or dans la soirée du lundi 31 août. A ce jour, on compte trois victimes et un un homme toujours porté disparu.



