Alain Juppé ne paiera pas sa cotisation aux Républicains en 2018

Un nouveau poids lourd des Républicains décide de prendre ses distances avec le parti, à la suite de l'arrivée de Laurent Wauquiez à la présidence du mouvement.



Co-fondateur de l'UMP, Alain Juppé a annoncé son intention de "prendre du recul" avec son parti et de ne pas renouveler sa cotisation en 2018, après ne pas avoir payé celle de 2017.



"J'ai fait savoir que je quittais la présidence LR de Gironde", a-t-il ajouté, en affirmant: "Je prends du recul et je vais observer notamment dans la perspective des élections européennes de 2019".



Interrogé pour savoir s'il se mettait en congé du parti, l'ex-Premier ministre a refusé de répondre. "Je suis vigilant", s'est-il contenté de dire, rappelant une nouvelle fois que la défense du projet européen et la lutte contre le Front national constituaient notamment pour lui des "lignes rouges" au sein des LR.