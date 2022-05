A la Une .. Alain Bertil, notre gagnant de la cinquième édition du concours de la correspondance

Par Gilette Aho - Publié le Lundi 30 Mai 2022 à 11:19





Eh oui, pour cette cinquième édition, la part belle est faite aux hommes qui ont su décrire « au premier touriste de La Réunion » la situation des femmes dans notre Ile.



Alain Bertil, passionné de volcans et de littérature souligne d’emblée : « Quand on participe à un concours littéraire, on garde bien sûr à l'esprit l'enjeu initial, qui est d'obtenir le premier prix. Dans cette optique, je suis vraiment heureux d'être l'un des deux lauréats de ce concours de la correspondance, dans son millésime 2022 ». Un gagnant heureux de dédier cette récompense « à tous mes élèves du lycée et à tous mes étudiants de l'université, que j'ai côtoyés au cours de ma carrière professionnelle. Je souhaite être encore pour eux un fanal qui éclaire les chemins qu'il leur reste à parcourir et je les encourage à participer eux aussi à des concours littéraires, car je sais qu'ils en ont les capacités », poursuit-il.



En cela, Alain Bertil se permet de proposer des ouvrages à lire puisqu’il a su puiser probablement dans ses lectures ses inspirations : « puisque l'occasion m'est donnée d'intervenir sur cette thématique, je voudrais suggérer la lecture de trois oeuvres, en reprenant la notion de triptyque multiculturel. La première œuvre « La nuit des temps » d'un auteur de la France hexagonale, René BARJAVEL est devenue un grand classique de la littérature française. Elle aborde les thèmes universaux de l'utopie et de la dystopie, de l'écologie et de l'homme face à ses plus grandes contradictions le menant à la destruction de sa propre civilisation. En plus, René Barjavel fait intervenir un Réunionnais dans son roman. On en trouvera les raisons en lisant son œuvre. La seconde œuvre, d'une auteure de La Réunion, Marguerite Hélène MAHE « Eudora ou l’île enchantée, sortilèges créoles » est pour moi le plus beau roman jamais écrit mettant en scène les traditions et les légendes de notre île. Il faut avoir lu cette œuvre quand on veut s'imprégner des atmosphères multiples de La Réunion. La troisième œuvre, d'un écrivain étranger cosmopolitain, « Harold et Maude de Colin HIGGINS, est celle qui m'a fait avoir mes plus grands fous rires en littérature. Je n'en dis pas plus, il faut vraiment la découvrir, et aussi s'intéresser à son auteur dont la vie pose quelques vraies problématiques de notre époque. Le point commun de ces trois œuvres : l'Amour, bien sûr, dans la plus grande tradition du tragique shakespearien ! ».



La semaine prochaine, Arnaud Bourillet, l’autre gagnant du concours de la correspondance, nous confiera ses impressions à sa contribution scripturale et un grand bravo encore !



