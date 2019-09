Alain Bénard est candidat à la mairie de Saint-Paul

Né en 1956 à Saint-Paul, Alain Bénard a accédé pour la première fois au fauteuil de maire de Saint-Paul en 1999, à l'issue d'élections partielles. Face au communiste Paul Vergès, il réussit à faire voter pour la droite et obtient 56,75% des voix. En 2001, il est réélu avec un score 50,18% des suffrages, face à Huguette Bello.



Fils du défunt maire de Saint-Paul et sénateur Paul Julius Bénard, Alain Bénard perdra son mandat de premier magistrat en 2008, battu cette fois par Huguette Bello (qui remporte 50,15 % des voix). Lors des élections partielles de 2009, l'écart se creuse, cette dernière obtenant 56,5% des voix.



Avant son mandat de maire, Alain Bénard, professeur d'histoire/géographie, avait été élu en 1985 conseiller général RPR de La Saline. Il était devenu deuxième adjoint au maire de Saint-Paul en 1989, puis conseiller général de Saint-Paul en 1995.



En 2002 Alain Bénard essuie un échec aux élections législatives face à la députée sortante PCR, Huguette Bello (laquelle obtient 54,05% des voix).



En 2004, il conduit une liste LDR pour les élections régionales. Paul Vergès remporte une large victoire avec 44,85% des voix, la liste d'Alain Bénard récoltant 32,82% des voix, et celle de Michel Vergoz 22,33%. Il deviendra membre de la commission permanente.



En octobre 2009, Alain Bénard est mis en examen pour obtention ou promesse d'obtention de suffrages par dons ou faveurs (affaire des factures d'eau). Il a été condamné par la cour d'appel en avril 2013 à 3 ans d'inéligibilité et un an de prison avec sursis.



Sa peine d'inéligibilité étant purgée, Alain Bénard a présenté sa candidature à la mairie de Saint-Paul ce jeudi 12 septembre. Il brigue ainsi un troisième mandat.