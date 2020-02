Municipales 2020 Alain Bénard : "Le moment pour les électeurs de choisir une orientation pour leur commune" Les élections municipales des 15 et 22 mars 2020 approchent et les prétendants au fauteuil de maire forment leurs rangs. Zinfos 974 donne la parole aux candidats. A 63 ans, Alain Bénard signe son grand retour dans la course aux municipales. Sans étiquette, il conduit la liste "Libres et solidaires".

"Depuis une dizaine d’années, j’écoute et j’entends les Saint-Paulois. Peu à peu, je me suis fait une idée de ce qui pourrait nous rassembler. Plus qu’ailleurs peut-être, nous partageons une identité forgée au fil de l’Histoire du peuplement de La Réunion.



Cette identité s’est construite autour d’une langue, d’une cuisine, de façons de se comporter… Elle s’est élaborée autour de solidarités: familiales, de voisinages, professionnelles ou amicales.



Elle s’implante aussi dans les valeurs de la République que ce soit en matière de vie ensemble ou de laïcité.



Nous sommes la seule région du monde à vivre tranquillement au-delà des couleurs et des religions.



Cette identité est aujourd’hui menacée par l’envahissement agressif de la culture anglo-saxonne qui prône l’individualisme, la ségrégation et le communautarisme.



Il est facile comme ailleurs de baisser les bras, mais nous devons résister parce que nous sommes porteurs d'un message à portée universelle.



On peut le faire à l’échelon individuel, associatif, mais les collectivités locales, elles aussi ont un rôle à jouer pour préserver et promouvoir notre identité réunionnaise.



Les municipales ne peuvent pas se résumer à un concours de promesses jamais tenues, ni se réduire à un catalogue de compétences communales, toutes déclarées importantes.



Pour un territoire comme celui de Saint-Paul, une élection municipale doit être le moment pour les électeurs de choisir une orientation pour leur commune.



Sans projet, la politique se réduit à la gestion des affaires courantes ce que fait parfaitement l’administration. L’engagement politique n’a donc de sens que si l’on propose une vision claire de son territoire et du devenir de ses habitants.



C’est dans ce contexte que je conduirais une liste en 2020.



Saint Paul est de fait composé de 15 villes.



Nous en ferons des arrondissements, avec des conseils représentatifs. A eux de faire valoir, de développer les ressources de leur territoire.



Nous avons été la première commune de La Réunion à fonctionner avec des conseils de quartiers (32), il s'agit de passer à la vitesse supérieure en dotant nos 15 villes de moyens financiers et humains compatibles avec leur développement.



Tout faire pour que demain, les Saint-Paulois soient Plus libres, toujours plus libres, plus solidaires, toujours plus solidaires... C'est ce que porte notre liste." Nicolas Payet Lu 290 fois





