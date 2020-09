La grande Une Alain Bénard: "Je me présente pour mes convictions"

L'ancien édile de Saint-Paul, candidat malheureux aux dernières municipales, se présente à l'élection législative partielle de la deuxième circonscription. Il nous a accordé un entretien, s'expliquant de sa candidature. Cet entretien s'est déroulé avant que la droite n'apporte son soutien à Audrey Fontaine. Par Bérénice Alaterre - Publié le Jeudi 3 Septembre 2020 à 15:06 | Lu 616 fois

Zinfos974: Pourquoi cette candidature, Alain Bénard?



Alain Bénard: Contrairement à d'autres, je suis animé par un certain nombre de convictions. Lorsque j'étais maire, j'ai fait ce que j'ai pu pour les mettre en place, puis ma longue absence m'a permis de réfléchir et n'a fait que les renforcer. Ce que je défends n'est pas spécifique à Saint-Paul, ni même à La Réunion, c'est un problème qui concerne les démocraties occidentales.



Zinfos974: Vous dites vous présenter pour éviter la révolution, estimez-vous que nous sommes dans une période pré-révolutionnaire, et pourquoi?



Alain Bénard: Les conditions sont réunies, le phénomène des Gilets Jaunes se reproduira, l'abstention est grandissante, alors que la population n'est appelée à intervenir dans les décisions qu'à travers le vote : "Votez et taisez-vous pendant six ans". Les gens ne veulent plus de cela, ce système est arrivé en bout de course, les gens veulent être entendus dans les décisions qui les concernent, il faut un partage des responsabilités.



Zinfos974: Quelle est , selon vous, la raison de ce désamour des citoyens pour la démocratie représentative?



Alain Bénard: Les gens ont changé, ils sont plus instruits, plus informés, ils sont dans l'attente d'une reconnaissance. Le suffrage universel ne suffit plus, il faut inventer de nouveaux outils. Lorsque j'étais maire, on avait des conseils de quartier, les habitants étaient inclus dans les décisions, on a créé des jurys citoyens, des budgets participatifs, je ne dis pas que tout a fonctionné, mais c'est, à mon avis, dans ce sens qu'il faut chercher. Des exemples existent, au Brésil, en France métropolitaine, la plupart des fois dans des communes de gauche, communistes.



Zinfos974: Cela, c'est à l'échelle des communes, mais comment porterez-vous cette idée à l'Assemblée Nationale?



Alain Bénard: Modestement, je ne porte que cette voix: que la loi oblige à la mise en place d'outils pour plus de participation des gens dans la prise de décision.



Zinfos974: D'ailleurs, si vous étiez élu, où siègeriez-vous à l'Assemblée nationale?



Alain Bénard: Je ne siègerais nulle part, je serais non-inscrit. De Mélenchon à Le Pen, ils sont tous centralisateurs, Jacobins. L'Etat central étouffe toutes les énergies locales, je suis pour la décentralisation, avec la participation obligatoire des citoyens, pour éviter les féodalités. Les régions de France sont bien plus capables d'agir que l'Etat, qui est étouffé par l'administration, qui sent la poussière. Je pense que Macron a voulu bouger, mais il est empêché par les fonctionnaires, qui verrouillent le système. En France, c'est l'administration centrale qui bloque tout.



Zinfos974: Ne pensez-vous pas que les lobbies capitalistes influent aussi sur les décisions?



Alain Bénard: Le capitalisme est un animal, qu'il faut dompter, par des lois. Plus de décentralisation, c'est aussi plus d'obstacles à cet animal, il faut le contraindre et l'empêcher de devenir sauvage. Le capitalisme ne fait que prospérer sur les failles de la législation, il faut constamment le bloquer, car il cherche toujours à contourner les obstacles.



Zinfos974: Que pensez-vous de la polémique autour des caricatures de la députée Danielle Obono dans le magazine d'extrême-droite Valeurs actuelles?



Alain Bénard: Les députés de La Réunion ont raison de réagir, mais au fond, c'est de l'agitation. Qu'en est-il lorsqu'il s'agit de défendre le vivre ensemble réunionnais? On est classés à l'UNESCO pour nos petits oiseaux, mais pas pour notre capacité à vivre ensemble malgré les religions, malgré les différences? La seule chose qui nous rend unique, qui est une richesse pour l'humanité.



Zinfos974: Vous voulez que le vivre ensemble réunionnais soit classé à l'UNESCO?



Alain Bénard: Oui, absolument. C'est une expérience unique au monde, il faut la préserver. On vit ici mieux qu'ailleurs. L'humanité a deux chemins possibles: le communautarisme à l'anglo-saxonne, ou le vivre-ensemble réunionnais. Nous sommes la preuve que les hommes peuvent vivre ensemble au-delà des différences et des religions. Nous sommes les meilleurs élèves de la République!

Ce n'est pas parfait, mais dans l'échelle des horreurs, on a passé plusieurs caps, à La Réunion. Nous n'avons pas les mêmes problèmes qu'en Seine-Saint-Denis, par exemple.



Zinfos974: D'où proviennent les tensions en banlieue, selon vous?



Alain Bénard: C'est une question complexe, la montée des communautarisme est l'échec de la République. Le fait d'avoir "ghettoïsé" des populations entières a empêché leur intégration. Ce n'est pas le nombre qui a fait la faillite de la politique d'immigration, c'est le fait d'avoir mis tous les immigrés ensemble. Moi, vous me mettriez au Canada avec des Réunionnais, je ferais en sorte de manger créole tous les jours, c'est humain. Il y a aussi la faute de la gauche d'avoir abandonné les ouvriers pour les immigrés.



Zinfos974: Vous regrettez que la gauche ait abandonné la lutte des classes?



Alain Bénard: La gauche s'est égarée, elle n'a plus rien à dire, c'est un vrai désastre, on a besoin de la gauche, incontestablement, les grands progrès sociaux sont issus des combats de la gauche. Plus personne ne défend les ouvriers, la gauche n'a plus rien à dire, et la droite n'est pas mieux.



Zinfos974: Donc la gauche est à l'origine des progrès sociaux, mais vous êtes un homme de droite?



Alain Bénard: Si ça vous fait plaisir. J'ai été élevé dans l'idée qu'il fallait combattre l'indépendance de La Réunion, pas dans des valeurs de droite. Lorsque la génération de mon père est revenue de métropole, après avoir distribué "L'Humanité" en tant qu'étudiants, ils sont rentrés avec des valeurs de gauche. Mais la gauche ici, c'était Paul Vergès, et Paul Vergès, c'était l'indépendance. Ils ont combattu l'indépendance, et ont été catégorisés "de droite".



Zinfos974: A propos de "droite locale", pourquoi ne pas rejoindre Audrey Fontaine, dans cette législative?



Alain Bénard: Audrey Fontaine, c'est l'équipe de Joseph Sinimalé. Je me suis présenté aux municipales contre Sinimalé, contre des pratiques insupportables. Il y a des choses qui se font, et il y a des choses qui ne se font pas. Je me présente pour que les gens aient le choix.



Zinfos974: A l'Assemblée nationale, comment vous positionneriez-vous quant aux réformes, notamment celle des retraites?



Alain Bénard: Je ne voterai aucune loi que je ne comprends pas, mais je ne suis pas un spécialiste de la retraite. Je constate en revanche que Macron s'est débrouillé pour mettre tout le monde d'accord contre lui. Quand on a tout fait pour mettre la rue contre soi, on arrête. Quant au rôle de député, je doute que chacun soit spécialiste de tout.



Zinfos974: Que pensez-vous le la loi dite de bioéthique, et notamment de la PMA pour toutes?



Alain Bénard: Le corps des femmes leur appartient, il n'appartient ni à leur mari, ni au prêtre, ni à l'imam. Elles en font ce qu'elles veulent. Quant à rembourser la PMA, je ne suis pas certain que ce soit une bonne chose: quand on fait des enfants, on n'est pas remboursé, en revanche, les serviettes hygiéniques ne sont pas remboursées, c'est anormal. Je suis attaché au principe que les Hommes naissent libres et égaux en droits, 50% des Hommes sont des femmes...



Zinfos974: Que pensez-vous de l'idée de déboulonner, par exemple, la statue de Mahé de Labourdonnais?



Alain Bénard: Mahé de Labourdonnais est une crapule à double titre: il a déplacé le centre de la France dans l'Océan Indien de la Réunion vers l'île Maurice, mais aussi celui de La Réunion de Saint-Paul vers Saint-Denis, le tout à une époque où sévissait l'esclavagisme. Néanmoins, je pense qu'il faut surtout expliquer l'histoire, en l'occurence mettre des plaques sous chaque statue, pour rappeler le rôle de chacun.



