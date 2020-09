A la Une .. Alain Bénard : "Des conditions de vote abracadabrantes"

Déception lors de ce premier tour pour Alain Bénard. Le candidat à la législative partielle dans la 2e circonscription pointe du doigt les conditions de vote et le fort taux d'abstention. "Le désaveu de cette mascarade électorale est cinglant pour ceux qui nous gouvernent", lâche-t-il. Voici son communiqué complet :

"Lucie Paula et moi-même remercions les électeurs qui nous ont apporté leur suffrage.



Les résultats de ce premier tour de législatives partielles sont conformes à ceux attendus. Des conditions de vote abracadabrantes et donc une abstention massive.



Les citoyens ne se reconnaissent plus dans les lambeaux de cette République agonisante. Le désaveu de cette mascarade électorale est cinglant pour ceux qui nous gouvernent.



Les résultats eux-mêmes sont proportionnés aux moyens mis en oeuvre par les deux porte-drapeau du rassemblement de la droite et de l'union des gauches et les deux favorites seront retenues pour un second tour.



Notre candidature elle, s'inscrivait dans le long temps du combat pour la rénovation de cette démocratie.



Nos électeurs sont comme nous, persuadés que l'on ne peut plus accepter que des usurpateurs parlent et décident sans, malgré et contre nous.



Nous consultons actuellement les instances de notre mouvement pour finaliser notre positionnement dans le second tour qui s'annonce."



