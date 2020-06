A la Une . Alain Armand derrière Didier Robert pour "une nouvelle élection"

Alain Armand et Didier Robert unissent leurs forces en vue du second tour des municipales de Saint-Denis. Ils ont donc deux semaines pour "convaincre" les Dionysiens. Par SH - Publié le Vendredi 12 Juin 2020 à 14:00 | Lu 264 fois

L’ancien adjoint de Gilbert Annette et vice-président du Département, Alain Armand, a tenu une conférence de presse avec son nouvel allié, Didier Robert, en vue du second tour des municipales de Saint-Denis. Arrivé 5eau premier tour en mars, il appelle donc ses électeurs à soutenir le président de Région pour cette "nouvelle élection".



"Compte tenu du contexte, il s’agit d’un nouveau projet, affirme Didier Robert, je ne peux pas faire comme s’il ne s’était rien passé". Une situation qui pourrait devenir dramatique d’un point de vue économique et donc social. "Nous avons dû modifier fondamentalement notre programme afin de sauver des emplois et lutter contre la pauvreté et la précarité". Il se dit donc "choqué d’entendre la partie adverse (la candidate Ericka Bareigts, ndlr) dire que tout allait bien dans le meilleur du monde" avant de parler d’ "amateurisme".



Puis à Alain Armand d’ajouter : "On prend les mêmes et on fait les mêmes choses avec le même bilan catastrophique et le même mépris de la population". Si deux ou trois personnes de sa liste ne l’ont pas suivi, la majorité "garde le même cap, celui du changement avec Didier Robert". Une victoire est possible au second tour : "Ericka Bareigts, avec 43%, a déjà fait le plein ; on peut faire la bascule".



Les projets "concrets" : sauver des emplois grâce à des activités rendues gratuites dans le domaine public, la suppression de taxes pour les activités commerciales, des travaux comme la réhabilitation du stade de foot du Chaudron grâce aux 20 millions d’euros de la Région dédiés à divers travaux dans les communes, la réunion d’associations de lutte contre la pauvreté pour l’élaboration d’un plan d’action jusqu’à la fin de l’année, 200 chantiers d’insertion dans les quartiers et un accent sur les emplois aidés.



Une union, donc, entre droite et gauche pour "écouter les Dionysiens et respecter ses engagements", mais pour l’instant "convaincre" les électeurs.