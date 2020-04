A la Une .. Ajustements des horaires du réseau Car Jaune à compter du samedi 4 avril En raison du confinement, les horaires de départ du réseau Car Jaune évoluent. Des changements consultables sur le site internet et l’application Car Jaune à partir du 4 avril. Les mesures de distanciation sociale sont applicables à bord des véhicules. Ainsi le nombre de voyageurs est limité à 20 sur les grands véhicules et 15 dans les véhicules Zéclair.



Voici les horaires de départ valables du Lundi au Dimanche compris, jusqu’à nouvel ordre : Afin de répondre au mieux à la demande des voyageurs pour leurs déplacements de première nécessité, de nouveaux ajustements horaires seront mis à place sur le réseau Car Jaune à partir du Samedi 04 avril 2020.



Pour les horaires aux arrêts intermédiaires, nous vous invitons à consulter sur notre site internet (www.carjaune.re), les horaires "période de vacances scolaires" des lignes, en fonction des heures de départ mentionnées, ci-dessus.



Ces horaires sont susceptibles d’évoluer afin de répondre au mieux à la demande, nous vous tiendrons informés en cas de modification.



A compter du 4 avril, la recherche d'itinéraire disponible sur le site internet et l’application Car Jaune tiendra compte de ces nouveaux horaires, les déplacements pourront ainsi être préparés.



Pour protéger autant que possible les usagers mais aussi le personnel, des mesures de distanciation sociale sont mises en place à bord des véhicules.



Désormais, le nombre de personnes à bord sera ainsi limité :

- 20 voyageurs sur les grands véhicules

- 15 voyageurs sur les véhicules Zéclair







