A la Une ... Air mauritius s'envole depuis Pierrefonds avec son A330neo pour la visite du Pape La toute nouvelle acquisition d'Air mauritius, l'A330neo, sera utilisée symboliquement pour la toute première fois entre Pierrefonds et Maurice lors de la visite du Pape chez nos voisins mauriciens.

Air Mauritius renforce sa présence dans le Sud. L'annonce a été faite ce mardi matin par le PDG Somas Appavou, à l'occasion d'une conférence de presse donnée avec le syndicat mixte de Pierrefonds pour dresser le bilan et dessiner les perspectives du partenariat entre la plateforme et la compagnie.



Un partenariat dont "l'esprit win/win", vanté par Somas Appavou, se caractérise par l'augmentation du nombre de passagers sur la ligne reliant Pierrefonds à Maurice. De 25000 en 2016, ce nombre est passé à 67000 en 2018. Pour le PDG, les chiffres croissants de la compagnie (+ 10% par an, avec une augmentation de la capacité des sièges de 11% cette année), "donnent plus d'appétit pour aller de l'avant".



La compagnie table désormais sur 76000 passagers en 2019, ce qui correspondrait à "plus de 300% d'augmentation en 3 ans". Pour y arriver, Air Mauritius compte notamment sur son premier gros porteur (l ivré en avril dernier) , l'Airbus A330neo, avec une capacité de 260 sièges en classe économique et 28 en business.

Le premier vol en Airbus A330neo au départ de Pierrefonds aura lieu le 7 septembre prochain, à l'occasion d'un partenariat pour la visite papale à Maurice le 9 septembre. La fréquence des vols sera par la suite fixée en fonction de la demande, précise le PDG.



Reste encore "un travail profond à faire", avoue Somas Appavou, "de prise de conscience par la Région des ponts entre Maurice et La Réunion". Air Mauritius qui ambitionne de développer davantage son modèle de hub, réseau de destinations qu’elle dessert dans l’océan Indien, en Afrique, Asie et Europe via d’autres compagnies aériennes partenaires notamment.



Alors qu'il est reproché à Air Austral de bouder le Sud, Patrick Malet, président du syndicat mixte, déclare : "Nous n'enterrons personne mais Air Mauritius a toujours été notre partenaire historique". Et Michel Fontaine d'enfoncer le clou en indiquant que c'est grâce à la compagnie mauricienne que le syndicat a pu "garder la tête hors de l'eau". Prisca Bigot - Marine Abat Lu 2326 fois





