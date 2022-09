A la Une .. Air austral annonce son retour sur Tuléar et Fort dauphin

Air austral annonce la réouverture de ses vols de et vers Tuléar et Fort dauphin à Madagascar avec une fréquence proposée chaque semaine du 10 au 24 octobre 2022. Par LG - Publié le Jeudi 8 Septembre 2022 à 11:00

Avec l’accord de son autorité de tutelle et de l’aviation civile malgache, Air Austral est en mesure de pouvoir aujourd’hui annoncer la réouverture de ses vols de et vers Tuléar et Fort Dauphin pour la période des vacances scolaires du mois d’octobre 2022.



"La compagnie est heureuse de proposer ainsi à sa clientèle du 10 au 24 octobre 2022 une fréquence hebdomadaire chaque lundi. Les vols au-delà du 24 octobre 2022 seront disponibles à la réservation dès que la compagnie aura obtenu l’approbation par les autorités malgaches de son programme des vols pour la saison Iata Hiver, qui court du 31 octobre 2022 au 31 mars 2023", indique la direction de la compagnie régionale.



Les vols seront opérés en Airbus A220-300 comme suit :



Réunion > Fort Dauphin > Tuléar

Vol UU651 Décollage de La Réunion Roland Garros à 09h15

- Arrive à Fort Dauphin à 10h00

- Arrivée à Tuléar à 11h45



Fort Dauphin > Tuléar > Réunion

Vol UU651 Décollage de Fort Dauphin à 11h00, pour une arrivée à Tuléar à 11h45. Décollage de Tuléar à 12h45 pour une arrivée à La Réunion Roland Garros à 15h45