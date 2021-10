Rubrique sponsorisée Air Origins, la révolution pour purifier l'air

C'était avant la crise Covid, une entreprise nantaise travaillait sur un purificateur d'air révolutionnaire. Le produit est enfin abouti et affiche trois promesses qui prennent tout leur sens en ces temps de crise sanitaire : neutraliser les particules, allergènes, pollutions chimiques, virus et autres bactéries. La société Ecodis met à disposition de tous à la Réunion cette technologie de purification d'air en commercialisant le très attendu Air Origins. Par Zinfos974 - Publié le Samedi 23 Octobre 2021 à 08:20

Air Origins, créé par le designer belge Ramy Fischler, ferait oublier sa fonction première de purificateur d'air tellement l'appareil est design.



Cet appareil d'apparence si sobre est effectivement un bijou de technologie. Protégé par deux brevets, sa technologie est celle dite de "smart minéralisation".



Trois procédés complémentaires permettent à l'air qui ressort de l'appareil de ne contenir que des molécules de CO2, de H20 et de 02. Les molécules polluantes et contaminantes sont éradiquées grâce à deux technologies distinctes d'oxydation avancées qui découpent leur chaîne carbonée. Des laboratoires indépendants ont confirmé son efficacité face à des souches de coronavirus, bactéries issues des moisissures et même des staphylocoques dorés.





- il combat les virus, bactéries et moisissures

- Il réduit le risque de maladies endocriniennes par la suppression des polluants

- Il élimine les odeurs désagréables

- Il supprime les éléments allergènes de l'air (graminées, acariens, etc...)



Enfin, l'ultime atout de cette nouvelle technologie est que le coût des consommables est nul, contrairement aux appareils traditionnels nécessitant un remplacement des filtres fréquent... Et il est garanti trois ans.



DISTRIBUE PAR ECODIS



CONTACT: jvd@ecodis.re

06 93 93 00 00

