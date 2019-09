Air Mauritus : Certains MacBook Pro ne doivent pas être allumés durant le vol

Les Macbook Pro 15 pouces de la génération mi-2015, vendus entre 2015 et 2017, seraient sur la sellette. En effet, Apple avait lancé un rappel en juin, indiquant à ses usagers que les ordinateurs portables avaient un problème de batterie et étaient susceptibles de surchauffer.



La marque permet, directement sur son site, de savoir si son ordinateur est concerné et de demander une réparation gratuite. Apple confirme remplacer gratuitement la batterie des MacBook concernés.



Depuis cette annonce, les agences européennes de la sécurité aérienne (AESA) et américaines (FAA) ont demandé aux compagnies aériennes de bannir l'utilisation de ces ordinateurs à bord d'un avion. Les MacBook Pro potentiellement défectueux peuvent être être embarqués mais sous certaines conditions.



Chez Air Mauritius par exemple, les passagers qui comptent voyager avec un MacBook Pro 15 pouces sont priés de vérifier si leur appareil est concerné par ce programme de rappel. Les passagers doivent imprimer la preuve de confirmation et la présenter à l’aéroport. Notez que si un tel appareil est embarqué, il ne pourra être transporté qu’en bagage à main uniquement et le passager est tenu de le garder éteint et de ne pas l’utiliser ou le recharger à bord de l’avion.



Des flyers sont d'ores et déjà distribués aux passagers voyageant sur ses lignes.