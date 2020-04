La grande Une Air Mauritius se met sous administration volontaire et nomme Sattar Hajee Abdoula et Arvindsingh Gokhool comme administrateurs Le comité d'Air Mauritius a décidé de placer la compagnie aérienne sous administration volontaire afin de sauvegarder les intérêts de la compagnie et des actionnaires.





LIRE LA SUITE Il s’agit d’une décision du conseil de direction d’Air Mauritius Limited, qui s’est réuni ce mercredi 22 avril pour prendre connaissance de l’état des finances de la compagnie en raison de la pandémie Covid-19.

