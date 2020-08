Océan Indien Air Mauritius programme des vols vers Paris en septembre

À Maurice, alors que les vols réguliers sont suspendus jusqu'au 30 septembre, des vols partiront prochainement vers Paris et Londres. Par Aurélie Hoarau - Publié le Lundi 31 Août 2020 à 17:26 | Lu 502 fois

Alors que les vols réguliers restent suspendus jusqu'au 30 septembre prochain, dès mardi, Air Mauritius proposera plusieurs rotations entre l’île Maurice et Paris mais aussi vers Londres, rapporte Air Journal.



Ainsi, les 1er et 8 septembre, un Airbus A350-900 décollera de Port Louis vers Paris, puis se posera à Londres, précise le média spécialisé sur les vols aériens. Les vols retour décolleront les 2 et 9 de Grande Bretagne pour repartir directement à Maurice.



Air Mauritius a également programmé une rotation le 4 septembre vers Paris avec un retour le lendemain, selon Airlineroute, cité par Air-Jounal. Ce vol devrait être opéré une fois par semaine le mois prochain.





