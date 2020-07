A la Une ... Air Mauritius cède une partie de sa flotte, la compagnie vend les bijoux de famille

Rien ne va plus chez Air Mauritius depuis que l'entreprise a été précipitée un peu plus, via la crise du Covid, vers une procédure d'administration volontaire fin avril. Comme le révèle le site ch-aviation, la compagnie met en vente des A340, A319 et A330. Une quarantaine de pilotes étrangers ont déjà été limogés par la compagnie nationale mauricienne. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 8 Juillet 2020 à 20:58 | Lu 157 fois

La compagnie n'a manifestement d'autre choix que de mettre en vente une partie de sa flotte lui appartenant en propre : deux A340-300, un A330-200 et deux A319-100. Il est urgent pour la compagnie de l'île soeur de trouver des fonds... Ses avions ne tournent actuellement quasiment plus, effectuant une simple rotation quotidienne en ATR sur Rodrigues ou un vol hebdomadaire dit "de rapatriement sanitaire" vers Paris.



L'ouverture des frontières vers l'international est pour l'instant prévue pour le 31 août, ce qui devrait permettre la reprise des vols commerciaux.



Hier une offre a donc été formulée, proposant l'achat de cinq des appareils. Les acheteurs potentiels sont invités à se faire connaitre avant le 11 août. La compagnie nationale mauricienne va continuer à se battre pour éviter la faillite, gardant, entre autres, ses deux A350-900. Ces deux A350, financés par un montage en leasing, étaient loués à South African Airways, mise en faillite début mai.





