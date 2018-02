A la Une . Air Mauritius à Mayotte ? "Avant la fin de l'année" clame le ministre mauricien du Tourisme La compagnie Air Mauritius à Mayotte avant la fin de l'année ? Cela en prend le chemin en tout cas… Dans une interview exclusive accordée à nos confrères des Nouvelles de Mayotte (LNDM), le ministre mauricien du tourisme, Anil Kurmarshingh Gayan, n'a pas caché son optimisme quant à la mise en place prochaine d'une ligne aérienne régulière entre l'île Maurice, Mayotte et Les Comores.

LNDM : Monsieur le ministre, vous avez évoqué la possibilité d’une ligne aérienne régulière entre Maurice, les Comores et Mayotte ? Ce sera donc une "triangulaire ?"



Anil Kurmarshingh Gayan : Oui en effet, cela fait plusieurs mois que nous négocions avec les autorités comoriennes ainsi qu’avec la DGAC de Paris pour la création de ce qui pourrait être une triangulaire comme vous dites entre Maurice, Moroni et Dzaoudzi, mais pas seulement. Nous envisageons aussi sous réserve d’accords de mettre en place une ligne directe Maurice-Mayotte, car il faut absolument faciliter les déplacements directs entre nos iles



LNDN : Certes, mais cela fait des années qu’on entendu parler de tels projets donc à vous entendre les choses avancent plutôt bien ?



M. le Ministre : Oui ça avance mais il y a encore des freins notamment avec la DGAC car pour l’heure une seule compagnie règne sur Mayotte...donc nous pensons qu’elle fait tout pour freiner le dossier. Toutefois nous avons bon espoir que ces négociations avec la DGAC aboutissent favorablement il y va aussi de votre développement en matière de transport aérien. Mais il faut du temps vous savez.



LNDM : Donc l’échéance serait pas avant 2019 ?



M. le Ministre : Non ! Cette année encore ! Je vous ai dit que les négociations avançaient.



LNDM : Alors quelle échéance ?



M. le Ministre : Nous ouvrirons déjà la ligne Maurice-Moroni en juillet, puis nous pensons que dans la foulée suivra l’expérience Maurice-Comores- Mayotte et avant la fin de l’année la ligne Maurice-Mayotte.

