Air Mauritius : Tous les vols entre Maurice et la Réunion annulés mercredi

Air Mauritius informe sa clientèle qu’en raison du passage du cyclone Berguitta, tous les vols entre Maurice et la Réunion sont annulés le mercredi 17 janvier 2018.



La reprise de l’activité interviendra dès réouverture des aéroports de la Réunion Roland Garros et de l’Ile Maurice.



Des informations réactualisées seront accessibles régulièrement sur notre site internet www.airmauritius.com, sur notre page Facebook ou par SMS comme expliqué ci-dessous :



Envoyer numéro de vol suivi d’en espace et la date par SMS à +23052559090.

Exemple : MK239 1801

Le statut du vol vous sera renvoyé.



Les clients peuvent également se renseigner aux numéros suivants : 0262 948383 ou 0262 948390 ou envoyer un email à mkreunion@airmauritius.com.



Toutefois, en raison d’une possible saturation des lignes téléphoniques, les clients sont invités à privilégier une option numérique.



AIR MAURITIUS propose également les conditions suivantes aux clients qui le souhaitent :



1. Annulation sans frais de leur voyage.

2. Report de leur voyage jusqu’au 22 Janvier sans surcoût.

3. Report à une date ultérieure après le 22 janvier sans pénalité à condition que la demande

ait été effectuée avant le 31 janvier (Voir conditions auprès d’AIR MAURITIUS)