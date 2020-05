A la Une . Air Madagascar prolonge la suspension de ses vols vers la France, La Réunion et Maurice Par LG - Publié le Jeudi 7 Mai 2020 à 21:52 | Lu 361 fois

La compagnie aérienne Air Madagascar prolonge la suspension de ses vols vers et depuis la France métropolitaine et les DOM-TOM jusqu’au 15 juin 2020 inclus. Les vols Air Madagascar vers et en provenance de l’Ile Maurice sont quant à eux suspendus jusqu’au 1er juin 2020 inclus.



La direction d'Air Madagascar explique que sa décision est prise en raison de la persistance de la crise sanitaire mondiale causée par le Covid-19, au prolongement de la suspension jusqu’au 18 mai 2020 des liaisons aériennes de et vers Madagascar annoncé par la Présidence de Madagascar ce lundi 4 mai, ainsi qu’aux décisions similaires prises par les gouvernements de plusieurs pays, dont des destinations qu'elle dessert.



Il s'agit là du troisième report annoncé en l'espace de deux mois. Air Madagascar avait suspendu ses vols régionaux et internationaux le 20 mars jusqu’au lundi 20 avril, avant de fixer une nouvelle date, le 12 mai pour ses vols vers la France et le 4 mai pour la destination île Maurice.



La suspension de la ligne de et vers la Chine qui avait déjà été fixée jusqu’au 30 juin 2020 reste également en vigueur.



La compagnie aérienne malgache affirme néanmoins que ces dispositions pourraient évoluer selon la situation nationale et internationale.