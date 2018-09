Air Madagascar et Air Austral ouvrent la ligne Fort Dauphin - Tuléar - La Réunion

Air Madagascar et Air Austral franchissent une nouvelle étape dans leur partenariat stratégique. Les compagnies partenaires créent une passerelle aérienne inédite entre le sud malgache et l’île de La Réunion.



Dès le 3 décembre 2018, la liaison Fort Dauphin - Tuléar - La Réunion sera opérée conjointement au moyen des Boeings 737-8 des deux compagnies et ce à raison de deux fréquences par semaine.



Les vols des lundis se feront par Boeing 737-8 d’Air Austral, d’une part, et les vendredis, au moyen du 737-8 d’Air Madagascar d’autre part.



Les ventes seront ouvertes dès le lundi 24 septembre.