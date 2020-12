A la Une . Air Madagascar annonce des vols spéciaux à la mi-décembre

La compagnie aérienne a annoncé ce 30 novembre l'ouverture d'une période où les vols seront possibles entre décembre 2020 et janvier 2021. Par Ludovic Grondin - Publié le Mardi 1 Décembre 2020 à 13:46 | Lu 650 fois

Air Madagascar offrira aux nombreux expatriés souhaitant rentrer dans la Grande île la possibilité de le faire à partir de la mi-décembre et jusqu'à janvier 2021.



Dans un communiqué dévoilé hier, la compagnie indique que, "suite à la décision des autorités gouvernementales de permettre le déplacement pour motifs impérieux de voyage en cette période (rapatriement, rapprochement familial, obligations professionnelles), des vols spéciaux seront organisés en conformité avec les restrictions nationales et internationales imposées dans la gestion de la crise de la Covid-19. Dans ce cadre, il a été demandé à Air Madagascar d’opérer ces vols spéciaux de l’Europe à destination d’Antananarivo, en aller-retour en collaboration avec d’autres compagnies".



Les dates de ces vols spéciaux ont été dévoilées :