Air Madagascar : Le vol du 18 janvier reporté suite au passage de Berguitta

Suite au passage prévu du cyclone Berguitta, Air Madagascar a procédé à une adaptation de son programme de vol.



Ainsi le vol MD186 du 18 janvier est annulé et reporté au vendredi 19 janvier dans la soirée en fonction des disponibilités de l’aéroport et de la compagnie compte-tenu des situations réelles après le passage du phénomène (disponibilités ressources, infrastructure, matériels, équipage, avion, etc…).



Les passagers de ce vol seront informés individuellement sur les modalités de report possible de leur voyage.



Aucun changement prévu pour les autres vols programmés du mercredi 17/01 et vendredi 19/01.