Air Madagascar: Des Réunionnais bloqués sur l'île de Ste-Marie

Suite au passage du cyclone Ava, une cinquantaine de touristes réunionnais sont bloqués sur l’île Sainte-Marie à Madagascar. Plusieurs aérodromes dont celui de St-Marie ont été fermés ce samedi, a indiqué la compagnie Air Madagascar sur sa page Facebook.



Pourtant selon le "Collectif du Touriste en Colère", le passage du phénomène les 4 et 5 janvier n’aurait occasionné "que quelques dommages peu importants".



Etonnés, des passagers ont décidé de se rendre sur place et ont constaté à leur grande surprise que l’aéroport était en fait "ouvert" et que "Madagascar Airways organisait une rotation sur Saint-Denis et une autre sur Tananarive le même jour".



"Aucune information, aucune solution et aucune prise en charge par la compagnie n’a été proposée! C’est scandaleux que des touristes soient ainsi obligés de rester sur l’île tout le week-end alors que les conditions de vol entre les deux îles semblent très correctes !", déplore le collectif qui demande un rapide rapatriement.



Comme le prévoit la charte internationale du passager, les touristes en colère sollicitent une indemnisation.



L'aérodrome devrait rouvrir dès ce dimanche.