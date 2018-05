Air France va-t-il louer un B787 à Air Austral ?

Un avion neuf mais personne dans le cockpit pour cause d'un désaccord entre la direction et le syndicat national des pilotes de ligne le fameux SNPL ! Comme le révèle la Tribune, c'est " l'incroyable affaire des B787 d'Air France, qui résume à elle seule la situation générale rocambolesque de la compagnie depuis le début de l'année ".La compagnie bleu blanc rouge se serait donc mise à la recherche d'un locataire qui pourrait bien se trouver dans l'Océan Indien. Comme nous vous le révélions , Air Austral pourrait avoir quelques soucis de disponibilités avec ses B787 actuellement, rappelés pour une inspection moteurs. Le 23 avril, Zinfos précisait : "En effet l'inspection est désormais terminée pour le 787 F-OLRC, et les résultats sont de très bon augure pour la future inspection de son frère jumeau le F-OLRB. Les moteurs ne présentent aucun danger. L'engin actuellement positionné à Mayotte partira à son tour en inspection le 6 juin. Ce dernier ayant moins volé que son jumeau (son premier vol date d'août 2016 contre un premier vol en janvier 2016 pour l'autre engin), il y a fort à parier qu'il passera lui aussi l'inspection sans encombre .Air Austral procèdera pour le 787 F-OLRC au changement de son moteur, une mesure d'anticipation, ce qui implique une immobilisation jusqu'au mois de juillet. La décision pour le F-OLRB, dont le moteur a effectué moins de cycles, n'a pour l'instant pas été prise".Si la compagnie se montrait donc confiante quant au résultat de l'inspection, elle serait cependant prudente et anticiperait une éventuelle inspection prolongée. Ces appareils à la location ont le mérite d'être très récents et disponibles et à l'approche des vacances ils seraient les bienvenus en cas de non retour rapide du deuxième B787 Dreamliner...