Air France va supprimer 465 emplois, essentiellement du personnel au sol

Face à la rude concurrence des compagnies low cost mais également des nouvelles lignes de TGV, la compagnie aérienne Air France se voit contrainte de procéder à des suppressions de postes au sein de son personnel non naviguant. Il s'agira, pour la plupart, de postes dans les aéroports régionaux.



Via un communiqué adressé à son personnel, la compagnie explique : "Les représentants du personnel ont été informés d'un projet de plan de départs volontaires pouvant concerner jusqu'à 465 postes sur le réseau domestique qui serait mis en oeuvre sur plus d'une année. Il fera prochainement l'objet d'une consultation. Il n'y aura aucun départ contraint", comme le rapporte BFMTV.



Si Air France envisage une campagne de recrutement pour ses vols internationaux , la compagnie envisage de supprimer certaines lignes intérieures jugés non rentables car soumises à forte concurrence. Concernant la réduction des effectifs, les 465 postes supprimés représentent 13% du personnel au sol. Cependant, Roissy et Orly seraient épargnés par ce plan, certains personnel pourraient même se voir offrir une mutation en région parisienne, à Roissy précisément.



La compagnie assure qu'elle va entamer un processus de concertation avec les partenaires sociaux et table sur des départs volontaires. Le lissage devrait se faire, selon Air France sur plus d'une année.