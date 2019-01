Société Air France va offrir un menu signé Fauchon Air France propose un nouveau Menu Fauchon disponible au départ de Paris à bord des vols long-courriers, pour les clients voyageant en cabines Premium Economy et Economy. Il sera en vente dès janvier 2019 et à savourer à bord dès le 1er avril 2019.





Le chef zxécutif des Cuisines Fauchon, Sébastien Monceaux, a ainsi imaginé en exclusivité des menus composés d’une entrée, d’un plat chaud, d’un fromage et d’un dessert.



Air France et Fauchon, ambassadeurs de la gastronomie française, s’associent ainsi afin de proposer une offre savoureuse aux clients de la compagnie à travers le monde entier.



Déjà disponible à la réservation sur le site www.airfrance.com, ce menu est à déguster à bord à compter d’avril 2019.



Menu printemps / été à découvrir d’avril à septembre 2019 : Entrée : noix de Saint-Jacques aux agrumes et pickles d’oignon rouge ;

coriandre ;

: camembert et son chutney à la fraise ; Dessert : trio de macarons pistache, framboise et citron.





Menu automne / hiver à déguster d’octobre 2019 à mars 2020 : Entrée : crème d’artichaut et crémeux aux herbes aux inserts de poulet et foie gras ;

: comté et son chutney d’ananas au curry ; Dessert : éclair au caramel du Chef Pâtissier Fauchon, François Daubinet.



Le Menu à La Carte d'Air France signé par Fauchon est disponible au prix de 28 € TTC ou 8.500 Miles Flying Blue, en alternative au menu offert à bord.



Les Menus À La Carte d’Air France, un moment gourmand en plein ciel



En alternative au menu offert à bord, les clients Premium Economy et Economy long-courriers bénéficient de 6 Menus À la Carte, dont 5 au départ de Paris et 3 au départ des DOM, des Etats-Unis, du Canada, de l’Afrique et de l’Asie.



Au départ de Paris dès le 1er avril 2019 : Menu FAUCHON

Menu Healthy

Menu Océan

Menu Tradition

Menu My Fun Menu



Au départ des DOM, Etats-Unis, Canada, Afrique et Asie : Menu Océan

Menu Tradition

Au départ des DOM, Etats-Unis, Canada, Afrique et Asie : Menu Océan

Menu Tradition

Menu Italia

Ces menus peuvent être réservés dès maintenant pour un prix allant de 12 à 28 € TTC. Ils peuvent être commandés entre 90 jours et jusqu'à 24 heures avant le voyage sur www.airfrance.com au moment de la réservation du vol ou via "Gérer vos réservations", lors de l'enregistrement en ligne, par téléphone au 36543 ou en agence Air France.





