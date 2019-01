Air France réclame 101 millions de dollars à Air Madagascar

Air France réclame 46 millions de dollars supplémentaires à Air Madagascar. Une somme demandée le 12 décembre dernier devant le tribunal de commerce de Paris, qui vient s’ajouter aux 55 millions déjà en jeu, indique le site "Jeune Afrique".Les deux compagnies aériennes s’opposent sur le montant des loyers de deux Airbus A340 loués par Air France depuis 2012. Les deux appareils qui reliaient notamment Paris à Antananarivo coûtent plus 500 000 dollars par mois à la compagnie malgache, même si cloués au sol, avait souligné l’Express de Madagascar en février dernier.Une partie des dettes de la compagnie avait été effacée par l’intermédiaire de l’état malgache et des négociations entamées entre les deux parties pour permettre la vente des deux avions. Entrée au capital d’Air Madagascar officiellement le 30 novembre 2017, Air Austral a pour mission d’aider au redressement et au développement de la compagnie malgache tandis que l’état s’est engagé à reprendre l’ardoise de la compagnie.Au total dans cette affaire, 101 millions de dollars à débourser si Air Madagascar devrait régler la note. De quoi assombrir l'avenir de la compagnie. La prochaine audience est prévue pour le 13 février 2019.