Communiqué Air France obtient 5 étoiles au classement "Covid-19 safety rating" de Skytrax

Air France obtient 5 étoiles au classement "Covid-19 safety rating" de Skytrax. Par N.P - Publié le Mardi 27 Juillet 2021 à 18:39

Le communiqué :



Le 27 juillet 2021, Air France a décroché une cinquième étoile au classement « Covid-19 Airline Safety Rating » de Skytrax, agence internationale de notation du transport aérien.



Après avoir obtenu 4 étoiles en janvier 2021, la compagnie obtient ainsi la plus haute notation dans cette évaluation référente au niveau mondial en termes de sécurité sanitaire dans le cadre d'un voyage aérien. Air France est la première compagnie européenne majeure à recevoir cette distinction. Skytrax salue ainsi l'efficacité des mesures sanitaires mises en place par la compagnie pour ses clients et ses personnels depuis le début de la crise liée à la pandémie, ainsi que les améliorations apportées à celles-ci au cours du premier semestre 2021.



Parmi ces mesures, l'organisme a relevé le nettoyage et la désinfection en aéroport et à bord, l'assainissement de l'air en cabine, la mise en place de signalétiques liées à la situation sanitaire, le respect du port du masque, la mise à disposition de gel hydroalcoolique ou encore l'adaptation du service dans les salons Air France et à bord.



À l'issue d'un audit complet de ces mesures effectué en juin 2021, les observations réalisées par Skytrax ont notamment confirmé le haut niveau des procédures de désinfection et d'assainissement des surfaces fréquemment touchées en aéroport et à bord des appareils de la compagnie.



"Obtenir cette cinquième étoile est une grande fierté et vient saluer une fois encore l'immense travail quotidien des équipes d'Air France dans la mise en place et le suivi de notre programme Air France Protect. C'est aussi un encouragement de plus à poursuivre nos efforts pour assurer un voyage toujours plus serein à nos clients", a déclaré Fabien Pelous, directeur de l'expérience client d'Air France.



Air France Protect, l'engagement sanitaire d'Air France



