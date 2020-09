A la Une .. Air France ne voit pas d'un très bon oeil la baisse du prix des billets d'avion sur le long terme

Au tour d'Air France d'embrayer. Après l'annonce faite par la concurrence, notamment French Bee sur la baisse prochaine du prix des billets d'avion sur la ligne Réunion-Paris, la compagnie nationale a décidé de suivre le mouvement, avec le lancement la semaine dernière d'une promotion flash de 388€ l'aller-retour Réunion-Paris, répartis sur plusieurs périodes. Une nouvelle en demi-teinte en revanche pour les Réunionnais, puisque cette baisse du prix des billets chez Air France ne sera que "temporaire" indique la directrice régionale, Claire Takabian. Explications. Par Samuel Irlepenne - Publié le Mardi 8 Septembre 2020 à 17:36 | Lu 862 fois





Depuis le déconfinement, Air France a connu une montée progressive du nombre de vols entre les deux territoires, passant d'un vol quotidien en juillet à deux vols effectués par jour fin août. "La reprise se fait lentement et dépend de la levée des restrictions dans chaque pays. On espère retrouver 50% de notre programme de vols habituels fin septembre et même 85% pour la fin octobre", prévoit la directrice régionale. Cette dernière n'envisage pas de retour à la normale "avant 2024". "Tout dépendra de l'évolution de la pandémie", indique-t-elle.



Si l'embellie dans le monde de l'aérien n'est pas attendue avant longtemps à l'échelle mondiale, Claire Takabian reste malgré tout optimiste sur les lignes outremer d'Air France. En effet, les rotations reliant les DOM à la métropole sont parmi "les plus résilientes" du réseau d'Air France, "puisque ce sont celles qui redémarrent bien avant les lignes internationales", clame la dirigeante. Ainsi, ces lignes Paris-Antilles (plus Guyane) et Paris-Réunion, cumulent actuellement 7 à 9 vols hebdomadaires. À compter de fin octobre, Air France prévoit de passer sur deux vols quotidiens sur la ligne Paris-Réunion, avec des arrivées toujours prévues à Orly.



Interrogée sur l'offre promotionnelle à 388 euros faite par Air France, Claire Takabian reconnaît "suivre ce niveau lancé par nos concurrents". Mais attention, cela ne sera que temporaire prévient-elle. "Descendre trop bas n'est pas une bonne nouvelle car cela aura un impact extrêmement lourd sur la rentabilité de nos lignes et on pense que c'est dangereux. Il ne faut pas que cela devienne la norme", martèle la patronne d'Air France à La Réunion.



Baisse à venir du prix des billets : "une fausse bonne nouvelle pour le client"



Alors pourquoi l'avoir fait ? Comme expliqué par Claire Takabian, malgré le soutien de nombreux pays à leurs compagnies nationales (comme la France avec Air France), ces dernières se trouvent toujours en zone de turbulences en raison de la paralysie de leur activité. A ce titre, Air France va bénéficier d'un plan massif de 7 milliards d'euros de la part de l'État. "Nous sommes dans une phase de reprise du trafic et on se devait d'être compétitifs. En revanche ce genre de tarif pour nous n'est pas viable sur le long terme, ça peut impacter fortement la rentabilité des lignes, que ce soit celles d'Air France ou celles des concurrents. C'est une fausse bonne nouvelle pour le client" affirme-t-elle.



