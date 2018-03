Archivages - Zinfos974 Air France innove : Votre carte d'embarquement sur GSM Objectif zéro papier. La compagnie Air France innove et propose à ses clients une carte d'embarquement sur GSM. Il ne vous reste plus qu'à vous présenter aux comptoirs d'enregistrement uniquement avec votre portable et vos bagages.

Embarquer devient un jeu d'enfant grâce au nouveau système sur téléphone mobile mis en place par la compagnie aérienne Air France. Neuf escales proposaient déjà la possibilité d'obtenir la carte d'embarquement directement sur le mobile. Voilà qu'au départ de Paris-Orly, quatre nouvelles destinations bénéficient du service : Fort-de-France, Point à Pitre, Cayenne et Saint-Denis de la Réunion.



Le spécialiste des sujets "transport aérien" du Quotidien, Alain Dupuis, présente également cette innovation dans les colonnes du journal du jour.



Comment se présente "le système"?



La carte d’embarquement sur téléphone mobile se présente sous forme de SMS, de MMS ou d'e-mail et reprend toutes les données informatives d’une carte d’embarquement "classique" : les noms des passagers, le numéro de vol, l'heure de départ, le numéro de siège, l'heure et la porte d'embarquement...



Pour avoir votre carte d'embarquement qui s'affiche sur votre mobile : il faut tout d'abord vous inscrire sur le site Internet "http://mobile.airfrance.com" (30 heures avant l’heure limite d’enregistrement), le passager recevra alors sur son GSM sa carte d’embarquement dotée d’un code-barre sécurisé. Magali Payet Lu 6438 fois





Dans la même rubrique : < > Détention d’arme : Kalash condamné à 6 mois de prison avec sursis Eminem rappe contre Donald Trump