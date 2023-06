Air France doit Agir. Deux compagnies ont pris la décision d'augmenter le bon Ladom de ceux et celles qui partent dans l'hexagone de 100 euros en date du 30 mai jusqu'au 31 juillet. Cela est une excellent initiative de ces deux compagnies aériennes. Elles ont été à l'écoute de la population et des interventions des différents députés en ce sens. En cette période de crise financière un tel geste est à remercier et à honorer. Chaque compagnie devrait en faire de même avec effet rétroactif pour ceux qui ont déjà pris leur billet.

La compagnie Air-France une des plus grosses compagnies de l'ïle devraient en faire de même. Surtout vu les prix pratiquées. Comment cela se fait-il que cette compagnie n'est pas encore réagi? Une compagnie appréciée de tous. Ici là je lance donc un appel aux dirigeants d'Air France afin d'agir en conséquence et de faire un geste pour la population réunionnaise et montrer qu'ils sont à notre écoute.

