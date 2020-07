A la Une . Air France confirme qu’un avion a eu des problèmes techniques

La compagnie aérienne a confirmé que le AF671, effectuant la liaison entre La Réunion et Paris-Charles de Gaulle le 11 juillet 2020, a décidé de faire demi-tour vers La Réunion deux heures après son décollage en raison d'un problème technique. Par Aurélie Hoarau - Publié le Dimanche 12 Juillet 2020 à 14:36 | Lu 1218 fois





Les clients ont été pris en charge par les équipes d'Air France à la Réunion. Ils seront acheminés vers Paris/Charles de Gaulle sur un vol prévu à 20h10 heure locale le dimanche 12 juillet 2020, pour une arrivée le 13 juillet à 5h35 heure locale. Air France affirme regretter les désagréments liés à cette situation et rappelle que la sécurité de ses clients et de ses équipages est son impératif absolu. Comme nous vous le révélions ce matin , Air France confirme que l'équipage du vol AF671, effectuant la liaison entre La Réunion et Paris-Charles de Gaulle le 11 juillet 2020, a décidé de faire demi-tour vers La Réunion deux heures après son décollage en raison d'un problème technique. Cette décision a été prise conformément aux procédures du constructeur et aux consignes de la compagnie. L'avion a atterri à 02h16 heure locale à La Réunion. Selon nos informations, de la fumée est apparue dans le cockpit.Les clients ont été pris en charge par les équipes d'Air France à la Réunion. Ils seront acheminés vers Paris/Charles de Gaulle sur un vol prévu à 20h10 heure locale le dimanche 12 juillet 2020, pour une arrivée le 13 juillet à 5h35 heure locale. Air France affirme regretter les désagréments liés à cette situation et rappelle que la sécurité de ses clients et de ses équipages est son impératif absolu.





Publicité Publicité