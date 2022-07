A la Une . Air France applique une "surcharge carburant" sur ses prix, La Réunion épargnée

Le transporteur aérien a ajouté une "surcharge carburant" à ses prix depuis le 30 juin. Une augmentation qui atteint jusqu'à 300 euros pour certains billets. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 8 Juillet 2022 à 14:22

Si vous avez repoussé l’achat d’un billet d’avion sur Air France après le 30 juin, bien mal vous en a pris. Depuis cette date, le transporteur aérien applique une "surcharge carburant" en raison de la flambée du prix du kérosène.



"Nous vous informons que des mises à jour tarifaires ont été effectuées le 30 juin 2022 pour la saison été 2022", a indiqué la compagnie aérienne à ses partenaires. La période mentionnée s’étend du 4 juillet au 10 septembre.



Cette hausse ne concerne pas toutes les destinations. La Réunion, comme les autres départements ultramarins, n’est pas concernée. Ces augmentations concernent essentiellement des villes d’Europe.



Les villes concernées sont : Malaga, Belgrade, Birmingham, Bucarest, Dublin, Düsseldorf, Florence, Göteborg, Lisbonne, Londres, Madrid, Milan, Munich, Prague, Rabat, Rome, Sofia, Tbilissi, Venise, Vienne, Valence et Zagreb.

Jusqu’à 300 euros d’augmentation



Ces majorations évoquent en fonction de la distance. Sur les court-courriers, l’augmentation d’un trajet aller-retour est comprise entre 50 et 150 euros. Le surplus sera compris entre 100 et 300 euros sur les moyen-courriers.



Les augmentations concernent les tarifs les plus hauts de la grille. Les plus gros surcoûts concernent la classe Business et les trois plus hauts tarifs de la cabine Economy.



Gaëtan Dumuids