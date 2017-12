A la Une ... Air France a fait prendre des risques à ses passagers lors de quinze décollages en altitude

Par quinze fois, des avions d'Air France (un tiers des cas concernent des Airbus A340-300) ont décollé en bout de piste depuis des aéroports situés en altitude, à une hauteur extrêmement dangereuse, insuffisante pour pallier par exemple une panne de moteur.



Normalement, un avion doit avoir une altitude d'au moins 15 pieds (un peu moins de 4 mètres) au moment où il survole l'extrémité de la piste. Or, Air France a reconnu auprès de l'AFP quinze "décollages tardifs", dont trois au cours des cinq derniers mois à Bogota.



Un exemple parmi d'autres : Le 11 mars dernier, un Airbus A340-300 a mis un temps "anormalement long" pour décoller de la capitale colombienne, ne survolant le bout de piste que d'un mètre (4 pieds), au lieu des 15 pieds réglementaires. De l'aveu même de la direction d'Air France, cet incident est "le pire" jamais survenu.



"L'avion a évité de justesse une collision avec le sol", précise à l'AFP le comité d'hygiène et de sécurité (CHSCT) des pilotes d'Air France, pointant un "danger grave et imminent".



L'explication est connue des milieux aéronautiques : À cette altitude de 2.500 mètres, les moteurs poussent moins fort. La seule solution consisterait à soit embarquer moins de fret ou de passagers, soit à prendre moins de carburant.



La direction d'Air France préfère privilégier la première option, moins coûteuse et plus pratique, tandis que la seconde a la préférence du CHSCT et de l'Inspection du travail.



Et, fait inédit, l'administration assigne Air France en référé pour l'obliger à "programmer systématiquement" une escale.



La direction d'Air France fait valoir que ses avions quittent désormais Bogota avec "9 tonnes de moins" en moyenne. Mais le Spaf, un syndicat de pilotes, dément ces propos et affirme que "des avions ont décollé avec plus de 250 passagers cet été".



Après enquête, il est apparu que d'autres incidents seraient survenus au départ de Tananarive, un autre aéroport situé en altitude. Au point que Air France a décidé de retirer temporairement l'A340 au départ de la capitale malgache.



Seraient en cause les capacités des Airbus A340 et A350 au décollage en altitude. D'ailleurs, Air France a décidé de remplacer ses A340 par des Boeing 787 l'été prochain à Bogota.



Le juge des référés saisi par l'administration dans le but d'imposer une escale sur le Bogota/Paris, a décidé... de prendre son temps, en nommant un médiateur. Une audience d'étape est prévue le 18 décembre.





