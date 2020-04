Communiqué Air France: Vols supplémentaires et mesures commerciales





Depuis le début du mois d’avril, nous avons ainsi eu 11 vols (y compris celui de ce soir) supplémentaires pour le transport de fret. Afin de répondre à la forte demande exprimée notamment par les transitaires, Air France a mis en place des vols supplémentaires en utilisant des appareils utilisés habituellement pour le transport de passagers, dont seules les soutes sont utilisées, à l’exception du vol de ce soir qui transporte également des marchandises en cabine.Depuis le début du mois d’avril, nous avons ainsi eu 11 vols (y compris celui de ce soir) supplémentaires pour le transport de fret.



La priorisation du transport de marchandise est faite par l’état-major de zone et protection civile de l’océan indien qui communique aux compagnies aériennes la liste des expéditions prioritaires.



Si des augmentations de tarif ont donc pu être constatées sur des demandes ponctuelles, les marchandises de première nécessité, au premier rang desquels les équipements et le matériel médicaux sont prioritairement placés sur nos vols sur lesquels les tarifs pratiqués sont stables.

La priorisation du transport de marchandise est faite par l’état-major de zone et protection civile de l’océan indien qui communique aux compagnies aériennes la liste des expéditions prioritaires.Si des augmentations de tarif ont donc pu être constatées sur des demandes ponctuelles, les marchandises de première nécessité, au premier rang desquels les équipements et le matériel médicaux sont prioritairement placés sur nos vols sur lesquels les tarifs pratiqués sont stables.

Les tarifs à l’export au départ de la Réunion sont également stables et n’ont pas augmenté. Les tarifs à l’export au départ de la Réunion sont également stables et n’ont pas augmenté.

Notre programme prévoit un vol passager et un vol cargo par semaine jusqu’à la fin du mois de mai.



La Réunion est une des rares destinations à avoir un vol 100% cargo avec Dublin, Chicago, Djibouti, Antananarivo, Nairobi.

Notre programme prévoit un vol passager et un vol cargo par semaine jusqu’à la fin du mois de mai.La Réunion est une des rares destinations à avoir un vol 100% cargo avec Dublin, Chicago, Djibouti, Antananarivo, Nairobi.

Pour nos clients, nous avons mis en place des mesures commerciales exceptionnelles qui permettent de modifier sans frais ou de transformer en avoir les billets déjà achetés, ces mesures sont à retrouver sur notre site airfrance.re.



Pour tout achat réalisé à compter du 22 avril 2020, nous avons adapté les conditions tarifaires pour permettre à nos clients de modifier leurs billets sans frais* quel que soit le type de tarif (Light, Standard ou Flex) ou la cabine de transport. Pour nos clients, nous avons mis en place des mesures commerciales exceptionnelles qui permettent de modifier sans frais ou de transformer en avoir les billets déjà achetés, ces mesures sont à retrouver sur notre site airfrance.re.Pour tout achat réalisé à compter du 22 avril 2020, nous avons adapté les conditions tarifaires pour permettre à nos clients de modifier leurs billets sans frais* quel que soit le type de tarif (Light, Standard ou Flex) ou la cabine de transport.

Nicolas Payet Lu 178 fois







Dans la même rubrique : < > Le festival Big Up 974 reporté Nout Marché : Un marché forain virtuel depuis chez soi